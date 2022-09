Sono queste le parole di Maurizio Compagnoni che parla a Sky Sport del Milan e dei suoi giocatori in particolare dei singoli.

Ecco le parole del giornalista Maurizio Compagnoni che parla a Sky Sport del Milan e dei suoi singoli: “Non capisco come giocatori come Tomori e Calabria visto la stagione che hanno fatto e stanno facendo al Milan. Discorso a parte merita Leao? Convocato si dal Portogallo, che ieri ha giocato solo una manciata di minuti. E’ uno straordinario talento che gioca a sinistra dove giocano anche Joao Felix, anche se in questo momento vale la metà di Leao, e Jota. Il paragone non è con Ronaldo ma con lui. Il suo momento arriverà anche in Nazionale.“

Di Canio a Sky Sport parla di Sesko in chiave Milan: “Il club sta facendo benissimo negli ultimi anni con la nuova politica. Ha azzeccato tanti colpi, Leao su tutti. Quest’anno sul mercato ha esasperato sulla trequarti, se prendi un attaccante di 1.93 con quella fisicità fai bingo. Avrebbero fatto molto bene a portarselo a casa“.

