Ramen Cepele, ex difensore dell’Inter Primavera, ha parlato del suo passato nerazzurro a Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue parole:

«Fino a 10 anni ho giocato nella squadra della mia città, poi sono andato alla Liventina, a 30 km da casa. Inizialmente non mi volevano, poi mio padre gli disse: ‘Se non volete vederlo, lo porterò a fare un provino al Montebelluna, la squadra rivale’. Si convinsero a prendermi per una settimana di prova, dopo un giorno mi fecero firmare. La Liventina è associata all’Inter, e dopo 4 anni passati a viaggiare dopo scuola fino al campo e arrivando la sera a casa, sono andato in nerazzurro. Gioco titolare nell’Under 15 e vinciamo lo Scudetto di categoria. C’erano Gnonto, Casadei, sono stati 3 anni bellissimi. Nella seconda stagione siamo arrivati in finale Scudetto ma abbiamo perso contro l’Empoli»

