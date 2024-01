La Juve vince in rimonta contro la Salernitana e vola ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà il Frosinone

La Juve si è qualificata ai quarti di finali di Coppa Italia grazie alla larga vittoria sulla Salernitana: 6-1 il risultato di finale. I bianconeri sfideranno il Frosinone.

Primo in gol in bianconero per Weah. Oltre a lui e all’autogol di Bronn, hanno segnato Miretti, Cambiaso, Rugani e Yildiz. Inutile la rete di Ikwuemesi.

L’articolo Coppa Italia, Juve travolgente sulla Salernitana: bianconeri ai quarti proviene da Inter News 24.

