Ceravolo fa i nomi: «Da loro due la Juve si aspetta tanto dopo annate un po’ così». Le dichiarazioni in esclusiva

Franco Ceravolo, ex Responsabile Tecnico e Capo degli Osservatori della Juve per ben 13 anni, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue dichiarazioni.

VLAHOVIC E POGBA – «Mi aspetto da Vlahovic che, se resta, dimostri di essere il giocatore che tutti pensavano che è dopo un’annata un po’ così. Pure da Pogba mi aspetto molto se torna in condizioni fisiche importanti dopo che l’anno scorso non è stato utilizzato. Da loro la Juve si aspetta tanto e spera che possano dimostrare di essere quei giocatori che tutti hanno conosciuti. Diversamente non sarà trovare giocatori di personalità per quei ruoli».

