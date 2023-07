Zakaria West Ham, non c’è l’intesa con la Juve: la trattativa per la cessione del centrocampista svizzero prosegue

Zakaria è uno dei giocatori nella lista dei cedibili per la Juve. Su di lui da tempo è vivo l’interesse del West Ham, ma ancora non si è trovato un punto di incontro per definire l’operazione.

Come spiegato da Sky Sport, infatti, la trattativa tra i bianconeri e gli hammers è aperta, ma non è stata raggiunta un’intesa definitiva per chiudere il trasferimento del centrocampista svizzero.

