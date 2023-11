L’ex calciatore dell’Inter, Cesar, si è espresso così in vista del match dopo la sosta contro la Juve e sull’impronta data da Inzaghi

Intervistato da TMW, Cesar ha parlato così in vista di Juve-Inter, elogiando il lavoro svolto da Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra.

SU JUVE INTER – «Mi aspettavo una Juve in lotta per lo Scudetto perché quest’anno non ha le coppe. L’Inter però ha una rosa lunga e secondo me può mantenere inalterata la distanza in classifica. Il derby d’Italia sarà una partita difficile, tosta, ma i nerazzurri ce la possono fare».

QUANTO SI VEDE LA MANO DI INZAGHI IN QUESTA INTER? – «Simone ha saputo gestire bene il gruppo. Nel 2022-23 ha avuto problemi con alcuni giocatori che sono mancati, ma quest’anno ha ringiovanito la rosa e ha alzato l’asticella. Si vede dalla voglia che i calciatori dell’Inter mettono in campo in ogni partita. La mano di Inzaghi è stata fondamentale: l’allenatore ha saputo rimpiazzare alcuni elementi che erano dei veri pilastri della sua squadra».

QUANTO PESERANNO LE COPPE EUROPEE NEL DERBY D’ITALIA? – «La Juve a livello mentale ha il vantaggio di dedicarsi solo al campionato, è vero, ma l’Inter sta riuscendo a fare delle belle partite nonostante i tanti impegni. Non credo che ci saranno quindi dei condizionamenti in questo big match».

