Le sensazioni in merito all’infortunio rimediato da Alessandro Bastoni non sono positive per l’Inter: coperta corta in difesa

Anche se nel comunicato rilasciato dalla Nazionale relativo alle condizioni ed all’infortunio di Alessandro Bastoni si parla solo di un “risentimento muscolare”, per il difensore dell’Inter c’è lesione. I tempi di recupero rischiano di allungarsi e Simone Inzaghi scopre di avere una coperta corta in difesa (infortunio che si somma a quello di Pavard).

Sulla Gazzetta dello Sport si legge: «Simone Inzaghi scopre una coperta corta. E la scopre in difesa, nel reparto migliore del campionato, numeri alla mano. Dopo Pavard si è fermato anche Bastoni. E non è uno stop di poco conto. Il mancino si è infortunato in Nazionale, il comunicato azzurro parla di «risentimento muscolare al polpaccio destro», ma dalla risonanza si evidenzia una lesione, seppur di lieve entità. All’inizio della prossima settimana, con ogni probabilità martedì, gli esami saranno ripetuti dallo staff medico nerazzurro, per capire l’evoluzione del problema.

Ad oggi il difensore va considerato fuori causa la sfida alla Juventus: il suo recupero sarebbe considerato un piccolo miracolo. Ma il polpaccio è notoriamente una zona delicata, complicato pensare di poter correre rischi. Ecco perché è più facile immaginare che gli sforzi dell’Inter siano concentrati di più sul recupero in ottica Napoli, dando per scontato il forfait per la trasferta di Lisbona, per una partita che in termini di qualificazione Champions League non ha alcun valore».

L’articolo Infortunio Bastoni, c’è lesione: adesso Inzaghi ha la coperta corta in difesa proviene da Inter News 24.

