Intervenuto ai canali di Cronache di Spogliatoio, Walter Zenga ha detto la sua su diversi temi legati all’Inter ad alla sua carriera (da portiere e da allenatore).

SU ONANA – «L’Onana vero qual è? Onana quando è arrivato all’Inter mi ricordo perfettamente che tutti quanti non lo reputavano un mezzo bluff ma un giocatore non così forte. Ed è stato bravissimo a prendersi il palcoscenico e arrivare fino in fondo. Giocare in UK è diverso, l’Onana vero è quello dell’anno scorso ma è vero che anche lo United non è l’Inter. Lo United sta facendo prestazioni inferiori al suo blasone, l’Inter è stata finalista di Champions. Con Onana si è ripetuta la storia di Sommer quest’anno, che si sta prendendo anche lui il palcoscenico nonostante le critiche iniziali sulla statura o sulla poca esperienza in un top club. Il giocatore se sente la fiducia del club e dell’allenatore dà il 200%».

IL MIGLIOR PORTIERE AL MONDO ORA? – «Oblak, quanti anni è che gioca ad alti livelli? Facile dire Maignan o Courtois, a me Oblak è sempre piaciuto. E’ il portiere ideale. In difesa Gvardiol del Manchester City. Giovane, di prospettiva. Centrocampista Facile, Bellingham. E punta Haaland».

SU DIMARCO – «Sono felicissimo che finalmente all’Inter c’è un ragazzo che viene dal vivaio, milanese, interista sfegatato come me. Io andavo in Curva quando la Curva era ancora sulla bandiera del calcio d’angolo. Un giorno mi piacerebbe incontrarlo e mi sarebbe piaciuto fare un Calvairate-Macallesi».

SULLA FINALE DI COPPA UEFA INTER-SALISBURGO – «Prima della partita d’andata vado da Pellegrini e chiedo se ci sono problemi, avevo fatto un anno disastroso come tutti anche perché eravamo quasi retrocessi. In campionato pensavamo: ‘Sì tanto la prossima la vinciamo’, in Coppa sapevamo che erano partite da dentro o fuori. Non c’era il poi vedremo. Pellegrini mi dice no, c’è un anno di contratto ancora. Due ore prima della finale in casa tutto lo stadio ha cantato il mio nome, la notizia del mio passaggio alla Samp era già in circolo. Mi hanno caricato e quella era la mia partita, non mi avrebbero mai segnato. Volevo uscire da protagonista, volevo che fosse la mia ultima partita vera, indimenticabile. Quando mi hanno chiesto a fine partita se fosse stata l’ultima, ho risposto chissenefrega. Il giorno dopo sono andato con Giovanni Branchini a casa di Pellegrini e ammise che stavano trattando con la Sampdoria per Pagliuca. Allora me ne sono andato io».

SE SONO STATO VICINO ALLA PANCHINA DELL’INTER? – «C’è stata quando ritornò Mancini. E poi c’è stato un altro approccio dopo Benitez quando arrivò Leonardo. Ma non c’è mai stato niente di più, era buttata lì. Mi sarebbe piaciuto allenare l’Inter, a chi non piacerebbe? Però ogni volta che torno a San Siro è come se avessi smesso ieri. Questa è la vittoria più grande, magari da allenatore non andava bene e avrei macchiato».

SU JUVE INTER – «Sono stupito di come il Napoli sia a 10 punti dall’Inter, con la squadra che ha, pensavo di vederli più in alto. Juve avvantaggiata perché non ha le Coppe, inutile che il mio Max, con cui ho giocato a Padova, dice il contrario. La Juve ha trovato una grande solidità, anche senza un gioco stralucente. L’Inter è forte signori, ha la rosa più forte di tutto il campionato. Il calcio di Inzaghi mi piace molto. Se analizzi le azioni, i gol, le giocate, trovi tanto dell’allenatore».

IL MIO JUVE INTER PREFERITO? – «Non ne ho, sono più legato ai derby contro il Milan».

