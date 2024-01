Cesari: «Il primo giallo a Simeone non c’era. Calhanoglu fa due falli da ammonizione». La moviola di Napoli-Inter

Su Mediaset la moviola dell’ex arbitro Cesari per Napoli–Inter di Supercoppa. Queste le sue parole.

CESARI – «Su Simeone non credo che il primo fallo fosse da ammonizione. C’è un aggancio a Calhanoglu, ma l’Inter è appena ripartita e non è un’azione pericolosa. Sul pestone, c’è un suggerimento del quarto uomo: probabilmente Rapuano non aveva capito che era Simeone che aveva appena ammonito. La gestione dei cartellini non mi è piaciuta. Calhanoglu nel primo tempo mette giù Zerbin dopo 4 minuti, ma l’arbitro lascia andare così come poi sul fallo su Lobotka. Al terzo intervento si becca il giallo, forse per il meno fallo di tutti. Nel primo tempo ha ammonito 2 giocatori, nel secondo tempo molti di più fin dai primi minuti: non puoi modificare il metro in corso d’opera».

