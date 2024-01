Djaló sui social: «Sono più che pronto. Fino alla fine». Il primo messaggio del neo bianconero – FOTO

Djaló è ufficialmente bianconero. Questo il primo messaggio social del neo difensore della Juventus:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiago Djaló (@tiagodjalo_92)

DJALO’ –«Sono davvero felice di approdare in questo grande club, la Juventus. Voglio ringraziarvi tutti per il supporto. Sono più che pronto per la sfida. FINO ALLA FINE».

