L’ex direttore di gara Graziano Cesari analizza i numerosi episodi dubbi che hanno condizionato la gara di oggi pomeriggio dei nerazzurri.

Si parlerà ancora a lungo dell’Inter-Hellas Verona di oggi pomeriggio: i nerazzurri hanno vinto 2-1 ma l’azione del goal vittoria è viziata da un presunto fallo di Bastoni. La polemica sta esplodendo sui social ma gli episodi dubbi sono in totale 3.

L’ex arbitro

Graziano Cesari a SportMediaset ha detto la sua provando a chiarire le cose: “Quando Bastoni esce dall’area di rigore si vede chiaramente una gestualità col braccio. Fabbri non poteva vederlo, il Var doveva intervenire. Il fatto che successivamente sia stata colpita una traversa e dunque sia cominciata una nuova azione non conta: se c’è un grave fallo di gioco, o condotta violenta come in questo caso essendo il pallone lontano, bisogna annullare il gol”. Si riferisce alla rete di Frattesi, quella del definitivo 2-1 per i nerazzurri.

Matteo Darmian

Il contatto Magnani-Arnautovic che porta alla rete di Henry

L’ex arbitro parla anche dell’episodio che dà il via all’azione del pareggio dei gialloblù: “Arnautovic afferra inizialmente la maglia di Magnani, ma quando l’austriaco cade entrambe la mani di Magnani sono sulla sua schiena e in questi casi di solito viene fischiato il fallo. Anche qui, doveva intervenire il Var”.

Il fallo di Darmian

“Assolutamente corretto fischiare il penalty per il fallo di Darmian su Magnani, finalmente una chiamata giusta da parte del Var, che resta però bocciato totalmente”.

