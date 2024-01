Enrico Varriale ha detto la sua dopo il successo casalingo conquistato dall’Inter contro il Verona nella 19^ di Serie A: le parole

Enrico Varriale affida a Twitter il suo pensiero dopo la vittoria dell‘Inter col Verona nella 19^ giornata di Serie A.

LE PAROLE – “È impossibile che il VAR non abbia visto il fallo di Bastoni sul 2° gol di Inter. E’ una clamorosa mancanza di rispetto che non accetto”. Così il Ds dell’HellasVeronaFC Sogliano, commenta l’errore dell’arbitro #Fabbri e sopratutto del Var #Nasca. Difficile non essere d’accordo.

L’articolo Varriale al veleno dopo Inter Verona: «Difficile non essere d’accordo con Sogliano» proviene da Inter News 24.

