Ritorno con goal per l’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez: ecco le sue impressioni dopo la vittoria con l’Hellas Verona.

Lautaro Martinez a DAZN ha detto la sua sulla vittoria conquistata oggi pomeriggio allo scadere. “Oggi potevamo fare meglio, ma dobbiamo continuare su questa strada. Sono state due settimane dove non ce la facevo più: volevo sempre stare con la squadra, in spogliatoio e non a casa. Lo staff ha fatto un ottimo lavoro. Mi mancava il campo, sono contento di essere tornato. Nel prossimo mese avremo tante partite importanti, oggi è stato un grande segnale per noi e per la squadra. Sarà un mese e mezzo tosto, importante oggi aver preso questi tre punti, per restare in testa alla classifica”.

Lautaro Martinez

Le sue condizioni

“Mi sento al 100%, abbiamo un prof che ti fa correre tantissimo. Fisicamente sto bene, ho lavorato tanto per tornare nel migliore dei modi. Siamo un po’ stanchi giocando sempre, l’importante è che a volte dobbiamo vincere anche così”.

Sul rinnovo di contratto

“Il rinnovo? Manca qualcosina, vediamo in questi giorni. Sono contento e penso al campo. Ho parlato con il mio procuratore e con la mia famiglia e sono tranquillo. Manca poco”. Lautaro Martinez ha il contratto attuale in scadenza nel 2026 e guadagna 6 milioni di euro a stagione, ha sempre rifiutato per amore dell’Inter ricchissime offerte provenienti dall’Arabia Saudita. La dirigenza gli ha offerto un rinnovo fino al 2028 con uno stipendio di 8 milioni a stagione: sfondato il tetto ingaggi per lui.

L’articolo Lautaro: “Potevamo far meglio, non ce la facevo più a star fuori, per il rinnovo manca qualcosina” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG