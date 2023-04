Graziano Cesari ha detto la sua sugli episodi arbitrali avvenuti durante il match di Coppa Italia tra Juventus ed Inter

Intervenuto dagli studi Mediaset, l’ex arbitro Graziano Cesari ha fatto il punto sugli episodi avvenuti durante Juventus-Inter.

LE PAROLE DI CESARI-: «Massa ci pensa, poi è sicuro e decreta il rigore. Nessun dubbio. Poi Lukaku esulta come ha fatto col Belgio e come ha esultato Leao a Napoli. Evidentemente ci sono nuove disposizioni, ma se non vengono comunicate alle società è un problema. Lukaku era nervoso per essere stato continuamente beccato dallo Stadium. Per lui il cartellino rosso, dopo aver già preso il giallo. Infine i rossi per Handanovic e Cuadrado a fine partita e il parapiglia generale. Il giudice sportivo può chiedere le immagini per valutare altri gesti antisportivi».

L'articolo Cesari, Juve-Inter: «Il giudice sportivo può chiedere immagini per gesti antisportivi» proviene da Inter News 24.

