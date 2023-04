Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia tra Juve ed Inter

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Simone Inzaghi ha commentato il pareggio ottenuto dall’Inter contro la Juventus in Coppa Italia.

SUL FINALE-: «È stata fraintesa l’esultanza di Lukaku che ha fatto gol ed esulta sempre così. È successo un parapiglia finale che ci priverà di due giocatori fondamentali per noi».

REAZIONE DELLA SQUADRA-: «La reazione mi è piaciuta, il giudizio non cambia sull’1 ad 1. Abbiamo comandato la partita per quasi tutti i 90 minuti, non siamo riusciti a far gol su occasioni importanti. Abbiamo preso un gol che dovevamo evitare. Un bel segnale in un momento difficile per noi. è il primo round, avremo il ritorno a fine mese. Una vittoria ci farebbe fare un’altra finale».

LUKAKU INNERVOSITO?-: «Sì, qualcosa lo si è percepito. Vedo un calciatore che segna, esulta e succede tutto quanto. Devo pensare che l’esultanza di Lukaku, che esulta sempre in quel modo, mi priverà di lui e anche di Handanovic per la gara di ritorno. Una gara che era stata condotta bene dalla terna arbitrale fino al quell’episodio».

SUL GOL SUBITO-: «Dovevamo uscire prima su Rabiot, poi abbiamo fatto una diagonale troppo stretta e purtroppo il tiro di Cuadrado è passato di fianco al nostro portiere. Non dovevamo prendere quel gol perché avvisaglie prima non ce n’erano state».

ATTACCO-: «Non dimentichiamo che l’anno scorso siamo stati il migliore attacco. È un problema che nelle ultime partite ci ha condizionato. La squadra avrebbe meritato risultati diversi. Dobbiamo lavorare di più e meglio. Nonostante stiamo facendo buone prestazioni, in questo momento non bastano».

TIFOSI-: «La nostra tifoseria è unica e impareggiabile. Con la Fiorentina ci hanno incoraggiato dal primo al novantesimo. Stasera è stata un’ottima risposta da parte dei giocatori a tutto l’ambiente».

L’articolo Inzaghi al termine di Juve-Inter: «Stasera c’è stata un’ottima risposta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG