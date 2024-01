L’ex arbitro Graziano Cesari ha voluto dire la sua riguardo gli episodi arbitrali dubbi di Fiorentina Inter: la sua analisi e le sue parole

Nel corso di Pressing, Graziano Cesari ha analizzato gli episodi arbitrali di Fiorentina Inter.

MOVIOLA – «Nzola cerca il pallone, Sommer esce e col pugno destro colpisce il pallone ma anche il viso dell’avversario. Perché l’arbitro viene richiamato al Var? Perché l’atteggiamento di Sommer è imprudente, agisce con una non curanza del pericolo. Ci mette solo 4 secondi Aureliano a decidere. Prendere prima il pallone non è sufficiente. Sommer sarebbe dovuto uscire con mano aperta, sarebbe stato fallo sul portiere. Quando esci col pugno non devi colpire l’avversario».

L’articolo Cesari su Nzola-Somer: «Punita l’imprudenza, prendere il pallone non basta. Un portiere non può…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG