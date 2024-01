Moviola Fiorentina Inter, CorSport punisce Aureliano con un 4,5: l’analisi degli episodi arbitrali del match di ieri al Franchi

Anche il Corriere dello Sport fa la sua moviola riguardo gli episodi arbitrali di Fiorentina Inter. Il quotidiano punisce Aureliano dandogli un 4,5 in pagella e lo critica aspramente per l’atteggiamento in campo, prima che per gli episodi.

Secondo il quotidiano l’arbitro si perde il rigore di Bastoni su Ranieri, ha un metro arbitrale tutto suo e per il contatto tra Sommer e Nzola ha bisogno di esser richiamato al Var: «L’atteggiamento da passeggiata post-prandiale nel parco prima (e dopo) l’OFR non è accettabile in nessuna serie, figuriamoci in A. Trattenute reciproche (con Parisi) sul gol di Lautaro. Partiamo dal rigore poi assegnato con OFR: Sommer in uscita di pugno colpisce piena la faccia di Nzola, l’intervento è comunque imprudente, anche troppo lunga la review. Bastoni trattiene Ranieri, che pure sente l’avversario: diventa punibile quando smette di guardare il pallone e si concentra solo sul viola (più questo del contatto Darmian-Bonaventura): rigore da dare in campo, al limite il non intervento del VAR».

L'articolo Moviola Fiorentina Inter, CorSport punisce Aureliano con un 4,5: l'analisi proviene da Inter News 24.

