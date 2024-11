C’è aria di rinnovamento in casa Milan, sia in entrata che in uscita. Una cessione eccellente potrebbe essere il preludio al rinnovamento.

Il Milan si appresta ad affrontare il mercato di gennaio con una serie di strategie mirate a rafforzare la propria rosa. La squadra, sotto la guida dell’allenatore Paulo Fonseca, si trova a fare i conti con alcune scelte di mercato precedenti non completamente riuscite e guarda ora a potenziali rinforzi che possano colmare le lacune riscontrate nella composizione della rosa.

Il Club di Via Aldo Rossi si trova dinanzi ad una doppia sfida, da una parte quella del campo con l’incombente sfida con la Juventus che può determinare le sorti dei rossoneri in campionato, dall’altra quella del mercato nel quale occorre rimetterci mano e dare nuovo slancio al rinnovamento.

Ripartire dalla Juventus

Parafrasando un noto film di Troisi, il Milan deve ricominciare da tre. Dopo la sfolgorante vittoria nel derby, il trionfo storico a Madrid, occorre infatti la terza perla della stagione a firma Fonseca per cercare di dare un nuovo, e questa volta definitivo, avvio alla stagione. Il distacco di sette punti dal quarto posto, ultima posizione utile per qualificarsi in Champions è decisamente troppo. Occorre limarlo e rientrare nelle posizioni che contano, soprattutto in vista di un mercato che ha come obiettivo un rinnovamento forte e mirato che, ad oggi, non esclude però una cessione eccellente.

Una cessione eccellente e due colpi di mercato: ecco la strategia del Milan

Il Milan sembra avere ben chiaro il proprio cammino per il futuro prossimo. Nonostante dichiarazioni recenti di Zlatan Ibrahimović sulle convinzioni dei dirigenti riguardo la non necessità di rinforzi, il club è attivamente impegnato nella ricerca di nuove pedine per il centrocampo. Tra le figure di interesse – scrive Milanlive.it – emergono nomi come quello del giovane talento dell’Hellas Verona, Belahyane, segno di una strategia ben precisa volta a rinvigorire il reparto mediano con giocatori di prospettiva. Al suo fianco, si segnalano altri potenziali obiettivi quali Cardoso del Real Betis e Frendrup del Genoa, tra i quali potrebbe scaturire il rinforzo per gennaio, dipendendo anche dalle condizioni fisiche di Bennacer, in procinto di rientrare. La cessione eccellente potrebbe essere Loftus-Cheek che, nonostante il suo impegno, sta trovando difficoltà nell’adattarsi alle richieste tattiche, aprendo la porta a possibili cessioni qualora emergessero proposte vantaggiose, in particolar modo dalla Premier League. Per il futuro più a lungo termine, invece, il Milan pone le sue speranze su Samuele Ricci, per il quale sono già stati avviati i contatti in vista di una possibile trattativa che possa anticipare la concorrenza e assicurare un elemento di valore e prospettiva al centrocampo rossonero.

Ruben Loftus Cheek

Implicazioni e aspettative

Le mosse del Milan sul mercato di gennaio rappresentano non solo un tentativo di consolidamento immediato, ma riflettono una visione strategica orientata al futuro. Convincere giovani di talento a unirsi al progetto, al tempo stesso gestendo le uscite in maniera oculata, dimostra la volontà di costruire un centrocampo versatile e dinamico, capace di adattarsi alle sfide tecniche imposte dal calcio moderno. In questa direzione, l’equilibrio tra esperienza e gioventù sembra essere il leitmotiv che guiderà il Milan nelle sue prossime scelte di mercato.

