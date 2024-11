Svola storica per il calciomercato. Arriva la terza finestra: ecco quando ci sarà e chi potrà beneficiarne. La Lega Serie A ha svelato tutto.

Nel panorama calcistico mondiale, le novità non si fermano mai, e l’ultima in ordine di tempo riguarda una rivoluzione tanto attesa quanto discussa: l’edizione 2025 del Mondiale per Club FIFA che si terrà negli Stati Uniti.

Questo evento, oltre alle sue peculiari caratteristiche organizzative, porta con sé significative novità che riguardano direttamente il calciomercato, incidendo su regole consolidate e ponendo le basi per nuove strategie di squadra.

Un evento rivoluzionario

Il Mondiale per Club del 2025 negli USA non sarà semplicemente un altro torneo internazionale; per la prima volta, infatti, un evento di tale portata si svolgerà a cavallo tra due stagioni calcistiche. Questo ritmo inusuale implica una serie di adeguamenti che le squadre dovranno affrontare, non solo in termini di preparazione e pianificazione delle partite ma anche per quanto riguarda la costruzione e la gestione delle rose. Nuove norme quindi che si aggiungono alle preesistenti e che, come è facile immaginare, apriranno discussioni e dibattiti tra i tifosi e gli addetti ai lavori. E’ già tutto deciso però, e occorre capire bene i dettagli della cosa e della sue funzionalità.

Svolta storica del calciomercato

Una delle novità più significative introdotte a seguito di questo evento riguarda il calciomercato. Con la consapevolezza che un torneo di questa magnitudine, situato in una fase così critica dell’anno, avrà un impatto diretto sulla formazione delle squadre, la FIFA ha compiuto un passo importante. L’organismo ha aperto la strada a una modifica temporale della finestra di trasferimento, consentendo alle associazioni affiliate di ogni squadra partecipante di aprire da subito un’ulteriore finestra di mercato nei primi giorni di giugno, differendo così dalla tradizionale finestra di mercato estiva che inizia il 1° luglio. Di fronte a questa apertura da parte della FIFA, la Serie A non ha perso tempo e si è mossa in maniera proattiva. Già il 21 novembre 2024, la Lega ha richiesto e ottenuto dalla FIGC l’autorizzazione per una finestra di mercato anticipata, che va dall’1 al 10 giugno 2025, aperta a tutti i Club e non solo a quelli interessati alla coppa del mondo per club. In questo modo, i club italiani potranno realizzare trasferimenti validi già per la stagione sportiva 2025/26, adeguandosi alle esigenze imposte dalla nuova programmazione del Mondiale per Club.

Un consenso unanime

La decisione di adottare questa nuova finestra di mercato è stata presa dal Consiglio Federale della FIGC, che ha riconosciuto la necessità di adeguarsi alle nuove esigenze dettate dal calendario internazionale. Questa risposta pronta e univoca alla proposta della FIFA dimostra un’apertura al cambiamento e una volontà di affrontare le sfide che l’evoluzione del mondo del calcio porta con sé.

