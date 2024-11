Fonseca si avvicina al big match contro la Juve con un triplo dubbio di formazione. Sul piatto tre possibili scelte.

In vista dello scontro che suscita grandi emozioni nel calendario calcistico italiano, il confronto tra Milan e Juventus a San Siro, l’attenzione si concentra sulle strategie e sulle scelte che potrebbero determinare il risultato di questa partita cruciale. Tra le questioni più discusse, spicca la configurazione che il tecnico Paulo Fonseca adotterà per supportare Alvaro Morata, la punta centrale attesa al cospetto della sua ex squadra.

In un momento in cui il campionato riprende i battiti post-pausa delle Nazionali, analizziamo le mosse che Fonseca potrebbe mettere in campo per soprendere Thiago Motta, alla guida tecnica della Vecchia Signora.

Milan-Juve: una sfida da non sbagliare

La grande sfida di San Siro si avvicina e per Fonseca iniziano i dubbi su chi schierare in campo contro la Juventus. Non c’è davvero più tempo da perdere, assolutamente. Lo impone la classifica, le ambizioni societarie e dei tifosi che non vedono di certo di buon occhio l’attuale posizione in campionato che relega i rossoneri al settimo posto, a sette lunghezze dalla Champions League. La gara contro gli uomini di Motta è quanto mai decisiva per le sorti del campionato rossonero, così come saranno importanti le scelte di Fonseca su chi dovrà sostenere Morata in attacco. Dubbio triplo per il mister e tre varianti molti intriganti su cui ragionare.

Le ipotesi per la trequarti

Secondo le ultime riflessioni riportate da Gianluca Di Marzio sulle possibili formazioni, emerge che Fonseca sta valutando tre diverse soluzioni per il ruolo dei trequartisti. Una prima opzione vede Rafael Leao mantenere il suo posto abituale sulla fascia sinistra, con Christian Pulisic centralmente e Yunus Musah sulla destra, schema già osservato contro il Real Madrid. Una seconda variante potrebbe involvere gli stessi Leao e Pulisic, ma con l’inserimento di Samuel Chukwueze a completare il trio sulla destra. L’ultima combinazione prende in considerazione l’idea di spostare Leao a sinistra, posizionare Pulisic a destra e integrare Ruben Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista dietro Morata.

Paulo Fonseca

Un duello tattico anticipato

Questo appuntamento tra due delle squadre più titolate dell’Italia si preannuncia non solo come una battaglia sul campo, ma anche come un intenso duello tattico tra le panchine. L’abilità di Fonseca nel leggere il gioco e adattare la sua squadra potrebbe rivelarsi decisiva. Con l’ulteriore complessità di incrociare la mente strategica di Thiago Motta, ogni scelta sarà sotto i riflettori, pronta a essere analizzata in ogni suo dettaglio.

