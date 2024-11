Promessa “bugiarda” all’Inter del nerazzurro che dimentica quanto detto anni fa. Nuova polemica all’ombra della Madonnina.

Nel vibrante tessuto del calcio italiano, poche cose hanno il potere di eccitare e dividere come il derby tra l’Inter e il Milan. Questa rivalità, avvolta in decenni di storia e passione, si rinnova ad ogni incontro, portando con sé nuove storie e leggende.

Tra queste, spicca recentemente la figura un giocatore dell’Inter sulla cresta dell’onda, il quale ha fatto parlare di sé non solo per le prestazioni in campo ma anche per le sue recenti dichiarazioni che hanno infiammato il dibattito tra i sostenitori delle due squadre rivali.

A Milano è sempre derby

Le tinte del derby di Milano continuano a colorarsi nonostante sia passato dal 23 settemebre, data in cui i rossoneri hanno interrotto l’egemonia nella stracittadina dei cugini strapazzando gli uomini di Inzaghi. Il punteggio recitò 2-1 per il Milan ma i gol di scarto sarebbero potuti essere anche di più. L’eco della rivalità riprende quota dopo le dichiarazioni del giocatore nerazzurro, autore fin qui di un’ottimo avvio di campionato, che getta nuova benzina sul fuoco su una rivalità sempre più calda e accesa, ovviamente sempre racchiusa in un contesto sportivo di grande civiltà. Una promessa all’Inter che suona tanto di bugia, grazie ai social che hanno “smascherato” tutto.

Una promessa all’Inter che sa di bugia

Le dichiarazioni di Thuram non si sono limitate a enfatizzare la sua felicità per il gol nel derby. Parlare con ‘GQ’, l’attaccante ha lanciato una frecciata al Milan affermando che “la cosa che non farei mai? Tifare Milan”. Parole che, a una prima lettura, sembrano consolidare il suo legame con l’Inter e i suoi tifosi. Ma scavando nel passato di Thuram, emerge un quadro più complesso e meno coerente con queste recenti affermazioni. Nel 2020, infatti, Thuram aveva dichiarato di aver sostenuto il Milan durante l’infanzia, attraverso una simpatia nata nei periodi in cui il padre Lilian giocava per squadre rivali del Milan in Europa. Questo retroscena aggiunge sfumature alla sua dichiarazione attuale, indicando come il rapporto tra un calciatore e le squadre per cui tifa possa evolversi nel tempo.

Marcus Thuram

La tradizione dei passaggi di fedeltà

La storia di Thuram non è un unicum nel panorama calcistico, specialmente all’interno dell’Inter. Altri giocatori, come Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, hanno avuto passati collegati in qualche modo al Milan prima di vestire la maglia nerazzurra. Questi passaggi di fedeltà rispecchiano la fluidità delle carriere nel calcio professionistico e la capacità degli atleti di adattarsi e abbracciare nuove realtà, mettendo in secondo piano vecchie simpatie da tifosi.

LEGGI ANCHE Al Milan scatta “il piano Camarda”: svelata la strategia e la mossa a sorpresa sul mercato

Leggi l’articolo completo “Non tiferò mai Milan”, l’Interista provoca ma smentisce sé stesso: ecco cosa disse anni fa, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG