Si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile cessione dell’Inter da parte di Zhang: ecco cosa ne pensa Marco Bellinazzo

Attraverso il proprio profilo Twitter, il giornalista Marco Bellinazzo prova a fare un po’ di chiarezza sulle voci che si sono intensificate negli ultimi giorni relative ad una possibile cessione dell’Inter da parte della famiglia Zhang.

Il giornalista scrive: «L’Inter sta meglio, anche se il deficit 2023 resta alto (85 milioni). Sui conti del club nerazzurro non è in corso alcuna due diligence in quanto per avviarla occorre presentare un’offerta formale (che non c’è), al di là dell’interesse eventualmente manifestato presso gli advisor».

L’articolo Cessione Inter, Bellinazzo chiarisce: «Ancora nessuna offerta formale» proviene da Inter News 24.

