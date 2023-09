Marcus Thuram è diventato una pedina importantissima nello scacchiere dell’Inter di Simone Inzaghi: da occasione di mercato a prima scelta

Arrivato all’Inter per essere il dopo-Dzeko, in pochissimi mesi Marcus Thuram è diventato molto di più. I nerazzurri hanno colto l’occasione, non facendoselo scappare da svincolato e lui li sta ripagando ampiamente in campo. Il punto del Corriere dello Sport su di lui.

Sul quotidiano si legge: «Nei piani originari avrebbe dovuto essere il dopo-Dzeko, da aggiungere ad un attacco che, oltre a Lautaro, avrebbe potuto contare sul ritorno di Lukaku. Da svincolato, era un’occasione da sfruttare dopo il mancato accordo con il bosniaco. Per di più, soffiarlo al Milan ha regalato un piacere supplementare. Il voltafaccia di Big Rom, invece, ha stravolto lo scenario. E Thuram ha automaticamente salito uno scalino, divenendo la prima scelta come partner del Toro.

Thuram si è presentato sul suo nuovo palcoscenico con il vestito di gala, ovvero con tutta la sua qualità, la sua fisicità e la sua fantasia. Insomma, l’impatto è stato oltre le aspettative. E dopo l’assist con il Cagliari, sono arrivati il primo gol con la Fiorentina e il ciclonico destro in un derby giocato da dominatore. Ebbene, ora che Arnautovic starà fuori per un paio di mesi, Inzaghi avrà ancora più bisogno di Thuram.

In Champions, contro la Real Sociedad, è partito in panchina, ma appena entrato ha subito dato una nuova vivacità all’attacco, contribuendo al pareggio di Lautaro. Ad Empoli, invece, dopo un avvio promettente, non è stato altrettanto efficace. Comprensibile, dopo un primo mese di gare ufficiali condotto a mille, con l’intermezzo delle nazionali, condito dal primo gol in assoluto con la Francia. Questa sera, però, contro il Sassuolo, servirà il vero Thuram per portare a casa un’altra vittoria e consolidare il primato».

