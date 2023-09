Steven Zhang si trova adesso ad un bivio: dire sì alla cessione dell’Inter ad Investcorp o rifinanziare il debito con Oaktree

Da giorni non si fa ormai altro che parlare della possibile cessione dell’Inter da parte della famiglia Zhang. Sembra imminente l’offerta che dovrebbe presentare Investcorp, fondo di investimenti del Bahrein. Tuttavia, non è così scontato che il presidente nerazzurro Steven Zhang accetti tale richiesta: il patron attuale del club sembra intenzionato a rifinanziare il debito con Oaktree per restare a comando della beneamata per altri anni. A riportarlo è Tuttosport, che analizza la situazione nei dettagli.

Sul quotidiano si legge: «Arrivano nuove conferme sulla trattativa in corso per la cessione dell’Inter, con l’offerta presentata direttamente a Raine Group, la banca d’affari americana incaricata dal presidente Steven Zhang di trovare possibili acquirenti (o investitori) per il club nerazzurro. Secondo la tv araba, a ribadire quanto emerso nei giorni scorsi, ci sarebbe proprio Investcorp, fondo del Bahrein, dietro alla proposta ricevuta da Raine Group. Per Abu Dhabi Sports Tv la società presieduta oggi da Mohammed Alardhi sta lavorando da mesi per raccogliere capitali, come consuetudine dei fondi di investimento, per presentare l’offerta giusta – intorno a 1.3 miliardi di euro – e chiudere la trattativa con Zhang. Da qualche settimana sarebbe in corso la due diligence e presto si arriverà alla proposta ufficiale che dovrà poi essere vagliata dalla famiglia Zhang.

Non è affatto scontato il sì da parte di Steven, che due anni fa respinse l’offerta di Bc Partners (800 milioni di base). Il presidente nerazzurro, attualmente in Cina, parallelamente sta infatti continuando a lavorare per capire la fattibilità di un rifinanziamento del prestito di Oaktree in scadenza nel maggio 2024. È quello l’orizzonte da cui non si può scappare: entro quella data Zhang jr restituirà quanto ottenuto nel 2021 – con gli interessi, i 275 milioni avuti saranno quasi 400 – oppure dovrà lasciare l’Inter allo stesso fondo statunitense, avendo dato in pegno le quote nerazzurre in mano a Suning. A meno che, appunto, non arrivi prima una cessione. Detto ciò, il fatto che dal Medio Oriente arrivino conferme su quanto emerso negli ultimi dieci giorni, non fa altro che ribadire quanto il futuro di Zhang con l’Inter sia ormai vicino a un bivio».

