Cessione Inter, Bellinazzo: «Suning lavora per rifinanziare il debito. Se vende ora…». Questa l’analisi del noto giornalista

Il noto giornalista Marco Bellinazzo ha parlato del futuro societario dell’Inter:

«Il 2024 è una data finanziaria essenziale per capire che scelte farà Suning. Il tipo di finanziamento legato a uscite e risparmi andava bene per alcuni anni, ma l’Inter non può proseguire su quella strada e Suning deve fare alcune scelte. Ha ottenuto un risultato incredibile come la finale, che dà lustro al brand e permette di superare il problema dello sponsor: c’è un problema di tassi molto alti, altrimenti il prestito sarebbe già stato rifinanziato. Suning sta lavorando molto con Oaktree e i suoi advisor per rifinanziare il debito: in questo momento non avrebbe senso cedere il club in attesa degli sviluppi sugli stadi che ci saranno nei prossimi 2-3 mesi».

