Inter, svolta per Brozovic? In programma una call con il suo agente e l’Al Nassr per decidere il futuro

Nelle prossime ore il Brozovic ha in programma una call con il suo agente e il Ceo dell’Al Nassr per dire sì o no al contratto che gli è stato proposto, un triennale da oltre 20 milioni a stagione. Sarà lui a far saltare tutto o a far scattare la fumata bianca con l’Inter.

Da Barcellona continuano a sperare che Marcelo dica sì a Xavi, ma l’Al Nassr sta stringendo i tempi ed è fiducioso di aver ormai messo le basi per arrivare alla firma su tutti i contratti. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

