Cessione Roma, Follieri ha già incontrato in due occasioni i Friedkin per parlare di un passaggio di proprietà del club. La situazione

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Raffaello Follieri avrebbe già incontrato in due occasioni Dan Friedkin per informarsi sull’eventuale interesse di quest’ultimo nella cessione della Roma. Il primo a dicembre, nel Dorchester, mentre il secondo ed ultimo a marzo a Londra.

L’attuale proprietà, al momento, ha fatto sapere di non essere interessata a cedere le proprie quote, ma potranno prendere in considerazione la vendita del club solamente una volta risolta la questione dello stadio a Pietralata.

