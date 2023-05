Roma e Mourinho al bivio Monza: questa sera per i giallorossi c’è solamente un risultato a disposizione

Come scrive Il Messaggero, la Roma e José Mourinho sono arrivati ad un bivio importante: quello per un posto Champions, che passa dalla sfida di oggi in casa del Monza.

Senza i tre punti l’obiettivo di allontanerebbe sempre di più (vittoria in Europa League permettendo) e, checchè ne dica lo stesso tecnico portoghese, ormai in casa giallorossa si guarda solamente a quello.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG