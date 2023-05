La Cremonese va a San Siro, ospite del Milan, a caccia di punti per una salvezza insperata. Il sogno grigiorosso è ancora vivo

La Cremonese sarà oggi ospite del Milan in quel di San Siro, in un match in cui i grigiorossi vanno all’insperata ricerca di tre punti per centrare una salvezza che sembra una vera e propria chimera.

La Provincia oggi in edicola carica la squadra di Ballardini, che a 6 giornate dal termine, e con 20 punti già incassati, per la matematica non è ancora condannata. Il campo, però, è altra roba.

