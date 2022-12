Cessione Sampdoria, tiene banco la situazione in casa blucerchiata con il trustee Vidal che attende novità sul bonifico di Al-Thani

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, non si sarebbe ancora sbloccata la situazione dei 40 milioni che lo sceicco avrebbe dovuto versare per l’acquisto della Sampdoria. La società aspetta novità in senso positivo.

