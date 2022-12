Il Monza sta studiando il colpo per la trequarti e Galliani vorrebbe regalare a Palladino un profilo internazionale come Brekalo

Nella passata stagione al Torino e rientrato al Wolfsburg dopo il mancato riscatto dei granata, ora il croato potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i brianzoli sarebbero in pole per il centrocampista in uscita dalla società tedesca. Galliani al lavoro.

L’articolo Monza, Galliani studia il colpo Brekalo proviene da Calcio News 24.

