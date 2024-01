Chalobah Milan, anche il centrale di proprietà del Chelsea nella lista dei rossoneri. Ma c’è un dubbio: i dettagli

Il Milan continua la propria caccia sul mercato a un nuovo difensore centrale: secondo Sky Sport, i rossoneri stanno valutando anche Chalobah come possibile rinforzo per il reparto a gennaio.

Il difensore del Chelsea piace ma non convince del tutto in particolare per le sue condizioni fisiche: Chalobah, infatti, è reduce da un infortunio.

