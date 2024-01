Mercato Milan, due idee per sostituire Krunic: Pioli pensa a queste soluzioni per sopperire alla partenza del bosniaco

Con l’uscita di Rade Krunic il Milan potrebbe tornare sul mercato in cerca di un centrocampista che numericamente vada a riempire il centrocampo rossonero. Tuttavia Pioli potrebbe sopperire alla partenza del bosniaco utilizzando giocatori già in suo possesso.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Terracciano all’occorrenza potrebbe essere adattato in emergenza anche a centrocampo, mentre non è da escludere la promozione di Zeroli in prima squadra.

