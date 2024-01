Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato del confronto con l’Inter in Champions e di come sta preparando la squadra

Alla vigilia del match con il Girona, Diego Simeone guarda già al confronto di Champions League contro l’Inter.

LE PAROLE – «La qualificazione in Champions sarà più complicata del solito. E questo è sintomo di un campionato migliore: come possiamo vedere in Inghilterra in questa stagione, dove combattono Liverpool, Aston Villa… Di solito non succede qui nel nostro campionato, storicamente, perché Real Madrid e Barcellona sono le squadre monstre della Spagna e del mondo e, ovviamente, si punta al terzo posto, tranne in alcune occasioni in cui è apparso il Valencia, oppure quando abbiamo vinto noi. Ma giochiamo in un campionato in cui giocano due squadre che sono le migliori al mondo»

