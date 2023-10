Massimo Brambati ha parlato del cammino dell’Inter in Champions League, paragonandolo alla passata stagione: le parole

Sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Brambati dice la sua sull’Inter in Champions League, con un confronto con la scorsa stagione.

Una menzione, poi, anche al botta e risposta tra Inzaghi e Sacchi.

LE PAROLE- «Botta e risposta Inzaghi e Sacchi? Ognuno ha le proprie idee. Arrigo faceva parte di un altro calcio, si è inventato un modo nuovo di fare calcio. Uno ha fatto la storia, l’altro non l’ha ancora fatta.

Inter in Champions League? La strada è lunga, i giudizi dati adesso sono molto provvisori. Quello che abbiamo visto: in Serie A Inter, Milan e Napoli possono fare un solco, che però ancora non c’è. Champions League è fatta da tantissimi episodi: arrivare a marzo con il gruppo in forma, senza infortunati o squalificati. Anche con un sorteggio favorevole, l’Inter era arrivata seconda nel girone: se agli ottavi trovi il Manchester City non vai avanti. L’Inter in questo girone può passare, ma davanti è concentrata su un solo giocatore. Lukaku e Dzeko erano tanta roba lì davanti, l’anno scorso spostavano specie il belga nell’ultima parte di stagione».

