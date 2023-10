L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio plaude la strategia di mercato dei nerazzurri costretti comunque a muoversi tra mille difficoltà.

L’Inter ormai da diverse stagioni fa i conti con la proprietà che investe pochissimo: i dirigenti fanno quel che possono con i ricavi della Champions League e con qualche cessione illustre. Nonostante ciò Marotta e Ausilio negli ultimi anni hanno sempre garantito la competitività della squadra; lo sottolinea anche Gianluca Di Marzio a Sky Sport. “Tanti colpi a 0 dell’Inter? C’è il lavoro della società, che ha dovuto fare i conti con cessioni inevitabili. Quella di Onana ha permesso di fare mercato, da Frattesi e Carlos Augusto a Sommer. Poi si sono colte le opportunità, vedi Cuadrado e Thuram, su cui c’era anche il Milan. L’immediata competitività dell’Inter può fare la differenza nelle scelte dei giocatori oggi”.

Marcus Thuram

Retroscena sui portieri

“L’Inter ha preso Audero come vice Sommer. Vicario c’era, se Onana fosse andato via in tempi più brevi sarebbe stato lui il sostituto di Onana. Nel momento in cui poi doveva scegliere, la priorità è sempre stato Sommer, Trubin sarebbe stato il secondo e poi è andato al Benfica”.

Il valore di Lautaro

“Se De Laurentiis valuta Osimhen 200 milioni di euro, l’Inter farebbe bene a valutare Lautaro 150/200 milioni visti i prezzi degli attaccanti che girano. Lautaro ha un grande senso di appartenenza, vuole rimanere all’Inter, non ha mai voluto ascoltare altre sirene, altri club. La sua volontà è restare in nerazzurro”.

L’articolo Di Marzio: “Parametri 0? Ecco cosa dell’Inter convince i giocatori, i nerazzurri farebbero bene a valutare Lautaro sui 200 milioni” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG