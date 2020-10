Champions League: stasera Dinamo Kiev-Juve e Lazio-Dortmund

Prende il via questa sera il primo turno di Champions League, che vede subito impegnate due squadre italiane. La Juventus di Andrea Pirlo, inserita nel Gruppo G, se la vedrà con la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu, mentre la Lazio di Simone Inzaghi, Gruppo F, ospita allo stadio Olimpico di Roma il Borussia Dortmund di Lucien Favre.

Dinamo Kiev-Juventus: precedenti e probabili formazioni

Per il debutto in coppa Andrea Pirlo avrà tutti i fari puntati addosso, soprattutto per via dei due pareggi rimediati contro Roma e Crotone. Si tratta del 5° incrocio tra le due squadre in Champions League e il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri con tre vittorie e un pareggio. Ovviamente, ciascuna partita è una storia a sé e la Juventus non potrà fare calcoli se, come ha dichiarato il suo tecnico nella conferenza stampa della vigilia, l’obiettivo è quello di partire subito con tre punti.

C’è curiosità sulla formazione, che dovrebbe vedere ancora Dybala fuori dall’undici titolare. Rispetto alla partita dello Scida, le novità dovrebbero essere Szczesny tra i pali, Chiellini in difesa, Rabiot e Ramsey a centrocampo, oltre al rientro dal primo minuto di Cuadrado.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, De Pena. All. Lucescu

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata. All. Pirlo

Lazio-Borussia Dortmund: ultima spiaggia per Inzaghi?

Quarto incrocio tra la Lazio e il Borussia Dortmund, che ha vinto due dei tre scontri precedenti e si presenta allo stadio Olimpico da favorito. I biancocelesti hanno avuto fin qui un rendimento al di sotto delle aspettative in campionato, tanto che Simone Inzaghi è finito nel mirino della critica. Sul tecnico biancoceleste sembra ci sia il fantasma di Massimiliano Allegri, ma per ora Claudio Lotito non si sbilancia e attende i risultati delle prossime gare ravvicinate per fare una valutazione più oculata.

Quanto alle possibili scelte del tecnico biancoceleste, contro il Borussia in avanti dovrebbe giocare la coppia Immobile-Correa, mentre sulle fasce dovrebbero essere confermati Marusic e Fares. A centrocampo il trio collaudato e composto da Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz; Emre Can, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reus; Haaland. All. Favre

Champions League: il programma completo di oggi

18:55 Dynamo Kiev – Juventus

18:55 Zenit San Pietroburgo – Club Brugge

21:00 Barcellona – Ferencvaros

21:00 Chelsea – Siviglia

21:00 Lazio – Borussia Dortmund

21:00 Paris Saint Germain – Manchester United

21:00 RB Lipsia – Basaksehir

21:00 Rennes – Krasnodar