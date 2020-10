13:44 – Concluso il sorteggio, di seguito il quadro completo con i 12 gironi:

Gruppo A: Roma (ITA), Young Boys (SVI), CFR Cluj (ROM), CSKA-Sofia (BUL)

Gruppo B: Arsenal (ING), Rapid Vienna (AUT), Molde (NOR), Dundalk (IRL)

Gruppo C: Bayer Leverkusen (GER), Slavia Praga (CZE), Hapoel Beer-Sheva (ISR), Nizza (FRA)

Gruppo D: Benfica (POR), Standard Liegi (BEL), Rangers (SCO), Lech Poznan (POL),

Gruppo E: PSV (OLA), PAOK (GRE), Granada (SPA), Omonoia (CYP)

Gruppo F: Napoli (ITA), Real Sociedad (SPA), AZ (OLA), Rijeka (CRO)

Gruppo G: Braga (POR), Leicester (ING), AEK Atene (GRE), Zorya Luhansk (UCR)

Gruppo H: Celtic (SCO), Sparta Praga (CZE), Milan (ITA), Lille (FRA)

Gruppo I: Villarreal (SPA), Qarabag (AZE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Sivasspor (TUR)

Gruppo J: Tottenham (ING), Ludogorets (BUL), LASK (AUT), Royal Antwerp (BEL)

Gruppo K: CSKA Mosca (RUS), Dinamo Zagabria (CRO), Feyenoord (OLA), Wolfsberg (AUT)

Gruppo L: Gent (BEL), Stella Rossa (SER), Hoffenheim (GER), Slovan Liberec (SVK)

13:40 – Si completano i gironi: con la Roma anche i bulgari del Cska Sofia, mentre il Napoli viene raggiunto anche dai croati del Rijeka. Brutte notizie per il Milan: il suo girone si chiude con il Lilla.

13:35 – Nel gruppo della roma anche i romeni del CFR Cluj, mentre il Napoli pesca anche gli olandesi dell’Az Alkmaar, Il Milan inserito nel gruppo H con Celtic Glasgow e Sparta Praga.

13:30 – La Roma è stata inserita nel Gruppo A e i primi avversari dei giallorossi sorteggiati sono gli svizzeri dello Young Boys. Per il Napoli, altra italiana testa di serie, c’è la Real Sociedad nel Gruppo F.

Sorteggio gironi Europa League 2020-2021

Sorteggio gironi Europa League 2020-2021. A partire dalle 13:00 si terrà a Ginevra la cerimonia al termine della quale Roma, Napoli e Milan conosceranno le prossime avversarie di coppa. Gli azzurri si sono qualificati alla competizione tramite la vittoria della Coppa Italia, mentre la Roma per via del 5° posto di campionato. Infine, il Milan ha raggiunto le altre due squadre nostrane dopo i rigori infiniti calciati ieri sera contro il Rio ave.

L’edizione 2020-2021 dell’Europa League si disputerà ancora una volta in formato speciale e, compatibilmente con le normative nazionali, con una sola porzione di pubblico. La prima giornata è in programma il 22 ottobre, con la fase a gironi che si completerà il 10 dicembre. A febbraio prenderà il via la fase ad eliminazione diretta, mentre la finale si giocherà il 26 maggio 2021 allo stadio Energa Gdańsk di Danzica.

Sorteggio gironi Europa League: diretta TV e streaming

Il sorteggio dei gironi di Europa League saranno trasmessi in diretta TV alle 13:00 su Sky Sport 24 (canale numero 200) e su Sky Sport Football (canale 203). In streaming live la cerimonia si potrà seguire tramite computer, tablet e smartphone tramite Sky Go, Now TV e il sito ufficiale dell’Uefa a questo indirizzo.

Sorteggio Europa League: fasce e regolamento

Sono 48 le squadre coinvolte nel sorteggio dei gironi di Europa League, suddivise in quattro fasce in base ai coefficienti Uefa per club. Roma e Napoli, sulla base dei risultati ottenuti nelle precedenti competizioni europee, sono inserite in prima fascia e dovrebbero aver un girone agevole, mentre il Milan è in terza e avrà sicuramente un girone un po’ più impegnativo.

Fascia 1: Arsenal, Tottenham Hotspur, Roma, Napoli, Benfica, Leverkusen, Villarreal, CSKA Mosca, Braga, Gent, PSV Eindhoven, Celtic

Fascia 2: Dinamo Zagabria, Sparta Praga, Slavia Praga, Ludogorets Razgrad, Young Boys Berna, Stella Rossa Belgrado, Rapid Vienna, Leicester, PAOK Salonicco, Qarabag, Standard Liege, Real Sociedad.

Fascia 3: Granada, AC Milan, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK Atene, Maccabi Tel-Aviv, Rangers Glasgow, Molde, Hoffenheim, LASK Linz, Hapoel Beer-Sheva, Zorya Luhansk.

Fascia 4: CFR Cluj, LOSC Lille, Nizza, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Royal Antwerp, Lech Poznań, Sivasspor, Wolfsberg, Omonoia, CSKA-Sofia.