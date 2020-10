Vantaggio, parità, rimonta, nuovo pari in extremis, pioggia, supplementari e rigori: il Milan non si è fatto mancare nulla nel match thriller che è valso la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League.

Allo stadio dos Arcos di Vila do Conde il Milan, in trasferta, è passato in vantaggio per 1-0 con un gol di Saelemaer al 51’, ma i lusitani hanno pareggiato con Geraldes al 72’ e ai supplementari, al 91’, sono passati in vantaggio con Gelson, ma il Milan ha pareggiato con un rigore calciato da Calhanoglu al 122’.

A questo punto sono stati necessari i rigori e si è dovuti andare a oltranza, fino a che il Milan ha chiuso con nove rigori trasformati.