Champions League, Dinamo Kiev-Juventus 0-2: ottimo esordio di Pirlo a Kiev

Vittoria schiacciante per la Juventus nell’esordio di Pirlo da allenatore in Champions League. Dopo un inizio di match contro il Dinamo Kiev senza reti e l’improvvisa sostituzione di Giorgio Chiellini al 20′ per problema muscolare, la partita è stata sbloccata solo all’avvio del secondo tempo. Appena un minuto dopo il ritorno in campo è Alvaro Morata a mandarla in porta al 46′ al termine di una concitata azione che ha visto coinvolti tutti i giocatori offensivi della Juventus.

Il vantaggio viene ulteriormente accentuato all’84’ ed è ancora Morata a rendersi protagonista del secondo gol con un fantastico colpo di testa su un cross di Cuadrado. Nonostante i tre minuti di recupero il Dinamo Kiev non riesce nell’impresa non soltanto di superare la Juventus, ma neanche di provare a raggiungerla. Al fischio dell’arbitro il match si chiude 2-0 per la Juventus.

Dinamo Kiev-Juventus 0-2: i video dei gol

Goal Juventus! Alvaro Morata scores a Beautiful header. Beautiful cross by Cuadrado #DynamoJuve #UCL

pic.twitter.com/uYkiNcDYd5 — FTTV World (@FTTV20) October 20, 2020

Dinamo Kiev-Juventus 0-2: il tabellino

DINAMO KIEV (4-3-3): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev (71′ Popov); Buyalski (89′ Garmash), Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov (71′ Verbic), Supryaga, De Pena (60′ Rodrigues). All. Lucescu

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (19′ Demiral); Cuadrado, Rabiot, Bentancur (79′ Arthur), Chiesa; Ramsey (79′ Bernardeschi); Kulusevski (56′ Dybala), Morata. All. Pirlo

AMMONITI: Bentancur (J), Cuadrado (J), Demiral (J)

RETI: Morata (46′ e 84′)