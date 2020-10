Champions League, Lazio-Borussia Dortmund 3-1: i gol di Immobile, Haaland e Akpa-Akpro

La Lazio si è portata subito in vantaggio grazie a Ciro Immobile che sfrutta lo scarso impegno della difesa del Borussia Dortmund e riesce a mandare il pallone in porta al 6′. Il primo tempo è proseguito con una Lazio particolarmente aggressiva e incisiva che è riuscita a staccare ancora di più al 23′ con un ottimo tiro di Luiz Felipe, successivamente indicato dalla UEFA come un autogol dello svizzero Marwin Hitz, portiere del Borussia Dortmund. Il primo tempo si chiude 2-0.

All’avvio del secondo tempo, dopo una serie di cambi (Hoedt al posto di Luiz Felipe, Reina al posto di Bellingham, Brandt al posto di Piszczek e Akpa Akpro e Muriqi al posto di Correa e Milinkovic) il Borussia Dortmund riesce ad accorciare un po’ le distanze con una rete di Haaland al 71′, ma il fresco di ingresso Akpa-Akpro aumenta di nuovo il distacco mandando la palla in porta al 76′. E, al fischio dell’arbitro, il risultato non cambia: Lazio-Borussia Dortmund 3-1.

ROME, ITALY - OCTOBER 20: (BILD ZEITUNG OUT) Raphael Guerreiro of Borussia Dortmund and Sergej Milinkovic-Savic of Lazio Rom battle for the ball during the UEFA Champions League Group F stage match between SS Lazio and Borussia Dortmund at Stadio Olimpico on October 20, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images) ROME, ITALY - OCTOBER 20: (BILD ZEITUNG OUT) Lucas Leiva of Lazio Rom and Axel Witsel of Borussia Dortmund battle for the ball during the UEFA Champions League Group F stage match between SS Lazio and Borussia Dortmund at Stadio Olimpico on October 20, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images) ROME, ITALY - OCTOBER 20: (BILD ZEITUNG OUT) Francesco Acerbi of Lazio Rom and Jadon Sancho of Borussia Dortmund battle for the ball during the UEFA Champions League Group F stage match between SS Lazio and Borussia Dortmund at Stadio Olimpico on October 20, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images) ROME, ITALY - OCTOBER 20: (BILD ZEITUNG OUT) Luiz Felipe of Lazio Rom celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League Group F stage match between SS Lazio and Borussia Dortmund at Stadio Olimpico on October 20, 2020 in Rome, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images) Champions League, Lazio-Borussia Dortmund (20 ottobre 2020) Guarda le altre 6 fotografie →

Lazio-Borussia Dortmund 3-1: i video dei gol

Lazio-Borussia Dortmund 3-1: il tabellino

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe (51′ Hoedt), Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic (67′ Akpa-Akpro), Leiva, Luis Alberto (81′ Parolo), Fares; Immobile (81′ Caicedo), Correa (67′ Muriqi). All. Inzaghi

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Hitz; Piszczek (65′ Brandt), Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham (46′ Reina), Witsel, Guerreiro; Reus (81′ Reinier); Sancho, Haaland. All. Favre

AMMONITI: Luis Alberto, Delaney, Reina, Strakosha

MARCATORI: 6′ Immobile (L), 23′ aut. Hitz (L), 71′ Haaland (D), 76′ Akpa-Akpro (L)