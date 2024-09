Domani nel tardo pomeriggio inizia la massima competizione europea per club che da quest’anno ha un format tutto nuovo.

Nel mondo del calcio, l’innovazione e l’approccio analitico stanno diventando sempre più centrali, tanto che il nuovo formato della Champions League ha ispirato analisi e previsioni che si basano su metodi inusuali per questo sport, come il sistema Elo, generalmente associato agli scacchi. A Sky Sport, Fabio Caressa ha illustrato con quanti punti si potrebbe avanzare al turno successivo della competizione, basandosi su una serie di simulazioni che offrono uno sguardo intrigante su cosa aspettarsi.

Uefa Champions League

Come evitare gli spareggi

Analizzando i risultati di 10.000 simulazioni basate sul sistema Elo, emergono dati specifici che indicano con quale punteggio le squadre possono aspirare a passare alla fase ad eliminazione diretta della Champions League. In particolare, nel 43% dei casi analizzati, sono necessari almeno 15 punti per qualificarsi tra le prime otto, garantendosi quindi un posto diretto nella fase cruciale del torneo. In alternativa, un punteggio di 16 punti è richiesto nel 30% dei casi esaminati, mentre in un ulteriore 21% delle simulazioni, 14 punti potrebbero essere sufficienti.

Come passare il turno

Le prime 8 classificate si qualificano direttamente agli ottavi di finale ma le classificate dal nono al ventiquattresimo posto non saranno eliminate: queste affronteranno i playoff per qualificarsi agli ottavi, una sorta di sedicesimo di finale. Secondo l’analisi, ottenere 9 punti è cruciale per il 54% delle squadre che aspirano a classificarsi al 24esimo posto.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG