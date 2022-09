Champions League in TV: ecco la programmazione completa della 2ª giornata della fase a gironi e dove vedere le partite

La Champions League 2022/23 apre i battenti con la fase a gironi. Quattro le squadre italiane al via: oltre ai campioni d’Italia del Milan partecipano l’Inter, il Napoli e la Juventus. Champions League in TV: per la stagione 2022/23 Sky trasmette 121 gare su 137 totali, mentre 16 sono state trasmesse in esclusiva su Amazon Prime Video. In chiaro, infine, Mediaset trasmette 17 gare in onda su Canale 5 e Infinity, e in streaming sulla nuova piattaforma Infinity + altre 104 gare.

Ecco dunque il calendario della 2ª giornata della fase a gironi della Champions League e dove vederle in diretta TV.

FASE A GIRONI 2ª GIORNATA

Martedì 13 settembre 2022

18.45 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT (canale 251)

18.45 Diretta Champions – INFINITY+

18.45 Viktoria Plzen-INTER – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e INFINITY+

18.45 Sporting CP-Tottenham – SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT (canale 254) e INFINITY+

21.00 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT (canale 251)

21.00 Diretta Champions – INFINITY+

21.00 Bayern Monaco-Barcellona – SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT (canale 253) e INFINITY+

21.00 Liverpool-Ajax – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 254) e INFINITY+

21.00 Bayer Leverkusen-Atletico Madrid – SKY SPORT (canale 255) e INFINITY+

21.00 Olympique Marsiglia-Eintracht Francoforte – SKY SPORT (canale 256) e INFINITY+

21.00 Porto-Bruges – SKY SPORT (canale 257) e INFINITY+

Mercoledì 14 settembre 2022

18.45 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT (canale 251)

18.45 Diretta Champions – INFINITY+

18.45 MILAN-Dinamo Zagabria – SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e INFINITY+

18.45 Shakhtar Donetsk -Celtic – SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT (canale 254) e INFINITY+

21.00 Diretta Gol Champions League – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Diretta Champions – INFINITY+

21.00 JUVENTUS-Benfica – AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Rangers-NAPOLI – CANALE 5, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

21.00 Maccabi Haifa-PSG – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e INFINITY+

21.00 Real Madrid-Lipsia – SKY SPORT (canale 254) e INFINITY+

21.00 Manchester City-Borussia Dortmund – SKY SPORT 4k, SKY SPORT (canale 255) e INFINITY+

21.00 Chelsea-Salisburgo – SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT (canale 256) e INFINITY+

21.00 Copenhagen-Siviglia – SKY SPORT (canale 257) e INFINITY+

Champions League in tv: le gare trasmesse da Sky saranno visibili anche su NOW TV e Infinity + (in pay per view), oltre che in diretta streaming per i clienti su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go, mentre le gare trasmesse dai canali Mediaset si potranno vedere anche in diretta streaming in chiaro su Mediaset Infinity.



