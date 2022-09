Pioli: «Se noi giochiamo a livello alto abbiamo ottime chance di vincere sia in Italia che in Europa». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del livello del Milan. Ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Milan Dinamo Zagabria:

«Se noi giochiamo a livello alto abbiamo ottime chance di vincere sia in Italia che in Europa. A Sassuolo non abbiamo giocato al nostro livello e non abbiamo vinto. Domani dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità».

