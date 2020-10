Girone complicato per l’Inter in Champions League. Nel sorteggio di oggi della fase a gironi i nerazzurri si sono visti inserire, come squadra di terza fascia, nel Gruppo B insieme con il Real Madrid, di prima fascia, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk di seconda fascia e i tedeschi del Borussia Mönchengladbach di quarta fascia.

Inter Champions League 2020-21: avversarie dei nerazzurri

Calendario Inter Champions League 2020-21

Il calendario del Girone B della Champions League 2020-21 sarà stilato domani sera, dopo che saranno valutati gli impegni dei vari giornali.