Champions League, l’Inter ha un avversario in più: polemiche in Olanda e non solo

I nerazzurri affronteranno la squadra olandese che ha sbattuto fuori il Milan: ultimamente una decisione particolare sta facendo discutere.

L’Inter sta cercando di districarsi all’interno di una stagione che letteralmente non conosce soste con tutti gli enormi rischi che ne conseguono: la squadra di Inzaghi sta cercando di primeggiare in tutte e 3 (per ora) le competizioni a cui partecipa e per questo sta pagando dazio in termini di stanchezza e scarsa lucidità. A testimonianza di ciò ci sono i numeri di questa stagione, decisamente al di sotto rispetto a quelli della passata.

La scelta che favorisce il Feyenoord solleva polemiche in Olanda

Il Feyenoord ha ottenuto un vantaggio importante in vista della doppia sfida contro l’Inter: come sottolinea il Corriere dello Sport, la federazione olandese che ha deciso di rinviare l’incontro con il Groningen al 2 aprile. Questo rinvio offrirà al club di Rotterdam la possibilità di concentrarsi esclusivamente sul doppio confronto con la squadra nerazzurra per dieci giorni: ci saranno sei giorni di riposo tra l’andata e il ritorno. La decisione ha destato non poche polemiche, ma rientra nelle regole dell’Eredivisie, che consente questi spostamenti a condizione che il comune competente dia il suo benestare.

Le polemiche sulla gestione del calendario in vista della sfida con l’Inter

La decisione di rinviare la gara del Feyenoord contro il Groningen ha suscitato polemiche soprattutto tra i club olandesi perché altre richieste simili sono state respinte. L’Ajax, ad esempio, aveva chiesto il rinvio della sua partita contro il PEC Zwolle, ma la richiesta è stata respinta dal comune di Zwolle. Le concessioni a favore del Feyenoord hanno creato un acceso dibattito in Olanda, con molti che ritengono ingiusta la disparità di trattamento tra le squadre. Frank van Mosselveld, direttore generale del Groningen, ha espresso il suo disappunto per la decisione, sottolineando come il rinvio della partita del Feyenoord in un momento così cruciale della stagione sia un’eccezione che potrebbe influenzare l’intera competizione. Insomma l’Inter affronterà un avversario certamente più riposato: l’obiettivo è però far pesare in campo la diversa caratura tecnica esistente.

