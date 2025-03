Inter: piace molto un ex Juve, ma c’è un intrigo che potrebbe cambiare tutto

I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore giovane e tra gli obiettivi figura Koni De Winter: c’è però da fare i conti con una concorrenza agguerrita.

L’Inter è al lavoro per individuare il difensore giusto per rinforzare il reparto nella prossima stagione. Tra i nomi di cui si parla sempre più spesso ultimamente c’è Koni De Winter, centrale belga classe 2002, che sta ben figurando con la maglia del Genoa. Gli osservatori nerazzurri hanno tenuto d’occhio il giovane difensore anche durante l’ultima partita contro l’Empoli, disputata ieri a Marassi; gli scout però non erano lì solo per lui. L’Inter ha chiesto informazioni al club rossoblù per capire le condizioni di una possibile trattativa. Stando a quanto riportato da FcInterNews, il cartellino del giocatore è valutato intorno ai 30 milioni di euro.

Un mercato che coinvolge più club, tra Milan e Juventus

Non è solo l’Inter a seguire le prestazioni di De Winter: anche il Milan aveva mostrato interesse durante la finestra invernale di calciomercato. Se il club rossonero avesse ceduto Fikayo Tomori, avrebbe probabilmente presentato un’offerta di 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus per portare De Winter a Milano. A complicare la situazione, però, c’è anche la Juventus, che detiene il 20% sulla futura plusvalenza derivante dalla cessione del difensore, un dettaglio che potrebbe influire sulle trattative tra i vari club interessati.

Il futuro di De Winter: una corsa a tre squadre?

Nei prossimi mesi, l’Inter dovrà fare i conti con una concorrenza agguerrita, non solo in Italia, ma anche in Premier League. De Winter continua a suscitare l’interesse di numerosi club europei, e la situazione potrebbe diventare ancora più calda, con il difensore belga pronto a lasciare il Genoa per una nuova avventura. Se l’Inter dovesse decidere di accelerare, dovrà fare i conti con le altre big del calcio europeo, che già si stanno preparando per una possibile asta.

