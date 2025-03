Chi è il misterioso sostituto di Dumfries? Un nome sorprendente dall’estero per l’Inter

L’Inter sta cercando un nuovo rinforzo per la fascia destra, ma un nome inaspettato potrebbe presto arrivare dalla Scozia.

Tra i protagonisti più importanti dell’Inter in questa stagione figura certamente Denzel Dumfries. L’esterno olandese ha mostrato un’incredibile crescita del suo gioco, guadagnandosi il posto da titolare sulla fascia destra e anche paragoni molto pesanti. I suoi numeri non sono affatto da quinto e comprendono sei gol e un assist nel campionato in corso. Dopo aver superato Matteo Darmian nelle gerarchie, il suo impatto è stato determinante per le sorti della squadra, sia in fase offensiva che difensiva.

L’importanza di un valido sostituto per Dumfries

Nonostante ciò, l’Inter è consapevole della necessità di avere alternative di alto livello per le fasce. Con il rinnovo del contratto dell’olandese, la società ha chiarito le proprie intenzioni di puntare su di lui anche in futuro. Tuttavia, considerando il ritmo intenso delle competizioni a cui i nerazzurri partecipano, serve un sostituto valido per garantire rotazioni frequenti. Matteo Darmian, con la sua esperienza e versatilità, sarà probabilmente utilizzato come jolly difensivo, ma una risorsa di qualità alle spalle di Dumfries risulta fondamentale.

Un nome sorprendente per la fascia destra: Alistair Johnston

L’Inter guarda anche oltre i confini italiani per rinforzare la fascia destra. Secondo Inter Live, un nome che sta prendendo piede negli ultimi giorni è quello di Alistair Johnston, un giovane talento canadese attualmente in forza al Celtic di Glasgow. Inizialmente poco conosciuto al grande pubblico, Johnston ha rapidamente conquistato la scena in Scozia con prestazioni di alto livello. Con 4 gol e 7 assist in 24 partite di campionato, il canadese ha dimostrato grande abilità di corsa e una notevole capacità di servire assist decisivi. A soli 26 anni, Johnston potrebbe rappresentare una risorsa ideale per l’Inter come vice Dumfries. Il suo ingaggio contenuto e un cartellino valutato poco sopra i 10 milioni di euro lo rendono un’opportunità interessante, economica e di qualità per la società nerazzurra.

