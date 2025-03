Chi è il giovane talento belga che potrebbe sostituire Acerbi? L’Inter prepara una mossa a sorpresa

L’Inter sta cercando un nuovo difensore giovane e talentuoso. Un nome dal Belgio potrebbe essere la soluzione.

Il recente Consiglio di Amministrazione dell’Inter ha dato il via a una nuova strategia di mercato. La società, attraverso dichiarazioni scottanti, ha espresso chiaramente la volontà di investire maggiormente su giovani calciatori di talento, con l’obiettivo di farli crescere all’interno della squadra e aumentare il loro valore nel tempo. L’Inter, infatti, non punta solo su giocatori pronti, ma cerca anche quelli che possano evolversi e rendere il club più forte in futuro, aumentando la qualità complessiva della rosa: ecco alcuni degli obiettivi. Questo approccio mira a rafforzare la squadra a lungo termine senza trascurare l’importanza delle plusvalenze.

Rinnovo delle forze in difesa: le necessità dell’Inter

Una delle aree in cui l’Inter è chiamata a operare in modo strategico è la difesa. Al centro della retroguardia ci sono giocatori esperti come Acerbi e de Vrij, che hanno garantito solidità alla squadra. Se la permanenza del difensore olandese non sembra in discussione, lo stesso non si può dire per l’italiano, il cui futuro appare incerto. La dirigenza nerazzurra sta valutando l’opportunità di risolvere il contratto con lui a fine stagione o dopo il Mondiale per Club.

Un giovane talento dal Belgio

Il club nerazzurro, infatti, sta osservando con attenzione alcuni giovani promettenti che potrebbero diventare il futuro della difesa. Tra questi, secondo Inter Live, un nome in particolare sta facendo breccia nelle strategie di Marotta: Jorne Spileers, centrale difensivo del Club Bruges. Nonostante la sua giovane età, 20 anni, Spileers ha già dimostrato ottime doti fisiche e tecniche anche se non è ancora riuscito a conquistare un posto fisso da titolare nel suo attuale club. L’Inter sta monitorando la situazione con interesse, consapevole che il ragazzo ha un contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe essere acquistato per una cifra contenuta. L’idea sarebbe quella di prenderlo la prossima estate e, successivamente, prestarlo ad una squadra di Serie A per permettergli di maturare ulteriormente. Un investimento che potrebbe rivelarsi vantaggioso per il futuro del club.

