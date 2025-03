Chiesa pronto a dire addio al Liverpool? L’Inter si fa avanti con una proposta sorprendente?

Dopo una stagione deludente al Liverpool, Chiesa potrebbe tornare in Serie A. L’Inter ci crede, ma c’è un ostacolo da non trascurare.

La scorsa estate, Federico Chiesa ha lasciato la Juventus per trasferirsi al Liverpool, con grande entusiasmo e speranza di rilanciarsi in una delle squadre più prestigiose della Premier League. Nonostante il suo indubbio talento, l’inizio di questa nuova avventura è stato ben diverso dalle aspettative. Il tecnico Arne Slot richiede specifici parametri fisici ai suoi giocatori, un obiettivo che Chiesa ha impiegato mesi a raggiungere, dopo aver affrontato numerosi infortuni. La concorrenza nel reparto offensivo del Liverpool, una delle più forti in Europa, non ha certo facilitato il suo inserimento. L’Inter, invece, quest’anno non è riuscita a “sconfiggere” la dipendenza dalla Thu-La a causa, soprattutto, dei problemi di Taremi che noi abbiamo provato a spiegare così.

Le difficoltà in campo e la riserva

La situazione di Chiesa è ulteriormente complicata dal fatto che, nonostante qualche piccolo segnale di ripresa, il suo minutaggio in Premier League è stato estremamente limitato: solo l’1% del totale delle partite, per un totale di appena tre spezzoni. L’attaccante ha passato gran parte della stagione in panchina: la promessa di un rilancio nella big di Premier si è trasformata in una trappola che rischia di compromettere ulteriormente la sua carriera a soli 27 anni.

L’Inter pronta a puntare su Chiesa: i dettagli della trattativa

Nonostante le difficoltà a Liverpool, la carriera di Federico Chiesa potrebbe trovare una nuova direzione in Italia: è quanto sostiene Inter Live. Il club nerazzurro, infatti, sta valutando l’opportunità di ingaggiarlo, dato il probabile rinnovamento del proprio reparto offensivo. Chiesa non può permettersi di perdere un’altra stagione da riserva e la Serie A resta la sua priorità per tornare a giocare con continuità. Sebbene l’Inter non possa garantirgli un posto da titolare in senso assoluto, l’attaccante sa che, con il fitto calendario dei nerazzurri, le sue possibilità di scendere in campo non sarebbero limitate. Il Liverpool, dopo una stagione deludente, sembra disposto ad aprire a una cessione in prestito con diritto di riscatto, ma l’alto ingaggio di Chiesa rimane un ostacolo. Il club inglese dovrebbe contribuire al pagamento dello stipendio per rendere la trattativa realizzabile.

Leggi l’articolo completo Chiesa pronto a dire addio al Liverpool? L’Inter si fa avanti con una proposta sorprendente?, su Notizie Inter.